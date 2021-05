Salma Hayek comparte la gran batalla que vivió contra el Covid-19

La también productora, detalló que el año pasado pasó al menos siete semanas en aislamiento total y que incluso fue necesario que le pusieran oxígeno. La actriz, compartió que las secuelas aún siguen, pues aún se siente fatigada y no ha recuperado la energía que la caracterizaba.

“Mi médico me suplicó que fuera al hospital porque estaba muy mal”, dijo la protagonista de Frida, quien reveló que ella se negó a ser hospitalizada. “Dije no gracias. Prefiero morir en casa’”.

Este año, Hayek, de 54 años, regresó a los sets para grabar “ House of Gucci” del director Ridley Scott , en la que interpreta a una clarividente que fue condenada por ayudar a Patrizia Reggiani (Lady Gaga) a orquestar el asesinato en 1995 de su exmarido Maurizio Gucci (Adam Driver).

Sobre su papel, la actriz narra que fue perfecto para regresar al trabajo, “fue el trabajo perfecto para volver a hacerlo. Había empezado a hacer Zooms en un momento, pero me cansaba mucho”. Salma agregó que por ahora se está dando un descanso de temas políticos y controversiales y se quiere dedicar a agradecer por la vida.

La mexicana, vive en Londres con su esposo, François-Henri Pinault, y su hija de 13 años, Valentina.

“Quiero disfrutar de mi adolescente, mi maravilloso esposo, mis animales. Me siento muy bien ahora, así que no quiero quejarme de las cosas. Pasé mucho tiempo quejándome y no quiero involucrarme en cosas como, esto debería ser de esta manera o de esa manera. Quiero hacer reír a la gente”, finalizó.