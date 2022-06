$!Salma Hayek comparte nuevo tráiler de ‘El Gato con Botas: El último deseo’

Salma Hayek regresa como “Kitty Softpaws” para acompañar a Antonio Banderas en su retorno como el icónico felino amigo de Burro y Shrek en su secuela que lleva por nombre Puss In Boots: The Last Wish (El Gato con Botas: El último deseo). La también productora mexicana compartió en sus redes sociales un pequeño videoclip haciendo oficial el estreno de la puesta animada.

“¡Mira el nuevo tráiler de #PussInBoots: The Last Wish solo en los cines el 21 de diciembre!”, escribió junto al pequeño corto. La fecha tentativa de su estreno era para el 23 de septiembre de 2022; sin embargo, tras la publicación de la actriz quedó establecido que la película llegará el próximo 21 de diciembre.