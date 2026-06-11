Salma Hayek da la bienvenida al Mundial: ‘¡Qué viva México!’

Salma Hayek, embajadora oficial de la FIFA, dio la bienvenida oficial a los aficionados desde el Estadio Azteca en la inauguración de la Copa del Mundo.

“Damos la bienvenida al mundo entero recibiendo las banderas, los mexicanos estamos muy honrados que sea aquí donde comienza el primer partido, en esta maravillosa tradición de futbol que nos une a todos”.

Como embajadora de la FIFA, y luego como mexicana, Salma Hayek estuvo en medio del escenario para dar las primeras palabras de bienvenida antes del partido inaugural y dijo: “Que viva México, que viva el mundo.”