Salma Hayek deslumbra en Cannes y recibe un premio

Aunque la actriz de Eternals reconoció que no se esperaba recibir el premio y por tanto, no tenía un discurso preparado para el importante momento, reconoció el desempeño de la directora de cine Maura Delperol y Shannon Murphy, quienes también fueron galardonadas en Cannes.

De acuerdo con un video Salma no fue notificada previamente sobre la premiación, por lo que su reacción fue natural y de sorpresa al saberse ganadora de este reconocimiento francés. El presidente del evento la cuestionó sobre cómo se sentía ante esto y dijo que se encontraba impactada por la decisión pero también muy honrada. Señaló Infobae.

Durante el Festival de Cine de Cannes del 2021, la actriz mexicana Salma Hayek recibió el galardón Women in motion (mujeres en movimiento), ella acudió al evento donde se reconoce a las mujeres que destacan en la industria cinematográfica.

El vestido que usó la actriz de Frida tiene escote en forma de corazón con tirantes negros, además tiene varios paneles de lentejuelas en negro, azul claro y cobalto que crearon un degradado para resaltar su silueta.

Otras nominaciones que ha tenido esta actriz son los premios Óscar y el Globo de Oro por su actuación en Frida (2002), algunas de las producciones en las que ha participado son Once Upon a Time in Mexico, Eternals, que forma parte del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), Mi vida loca (1993), Son como niños (2010), El callejón de los milagros (1995) y Dicha (2021).

En 2002, y bajo la dirección de Julie Taymor, la veracruzana Salma Hayek llevó a la pantalla grande la historia de una de las personalidades más emblemáticas de la cultura mexicana dándole vida a la pintora Frida Kahlo en la película Frida. Gracias a su interpretación, Hayek logró ser nominada en los premios Óscar en la categoría a Mejor Actriz.

Al lado de Alfredo Molina, Ashley Judd, Antonio Banderas, un joven Diego Luna y Edward Norton, Hayek narró la controversial historia de “amor” que tuvo la pintora con el reconocido muralista Diego Rivera, así como también el cómo fue su acercamiento con personalidades artísticas que figuraban en esa época y los estragos que vivió debido al accidente que sufrió después de que el autobús en el que viajaba fuera arrollado por un tranvía.

Este festival comenzó el pasado 6 de julio y terminará el 17, dos meses más tarde de las fechas habituales. En esta ocasión, están participando las siguientes obras mexicanas.

En la sección “Una Cierta Mirada”, la cual centra su foco en el cine más joven y de autor, debutará Tatiana Huezo con Noche de Fuego. De acuerdo con el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), es una producción de Pimienta Films y tiene apoyo de Eficine en producción y distribución.

En dicha categoría también participa la directora rumana Teodora Mihai con La Civil, largometraje coproducido por el cineasta mexicano Michel Franco. También está presente, como película inaugural, Annette, de Leos Carax.