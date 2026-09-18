Salma Hayek lleva su cine a México con ‘Arena’

Salma Hayek amplía su faceta dentro de la industria cinematográfica con Arena, largometraje que actualmente se filma en México y que representa su debut como directora de una película concebida para su estreno en cines.

La actriz veracruzana está al frente de este proyecto como directora, guionista, productora y protagonista.

La cinta cuenta además con las actuaciones de la británica Cara Delevingne y el ruso Yura Borisov, mientras que Angelina Jolie participa como una de las productoras.

De acuerdo con información publicada por Caras, Arena aborda una historia de amor prohibido en la que el deseo y la conexión con la naturaleza forman parte de la trama.

La producción se encuentra en etapa de rodaje en los estados de Veracruz y Quintana Roo, donde los escenarios naturales tendrán un papel importante en la propuesta de la película.

El proyecto reúne a un elenco internacional encabezado por Delevingne y Borisov, este último reconocido por su trabajo en Anora, actuación que le valió una nominación al Óscar. Hayek también aparecerá frente a las cámaras para dar vida a uno de los personajes de la historia.

La colaboración entre Salma Hayek y Angelina Jolie no es nueva, ambas ya habían trabajado juntas en Eternals, película de Marvel en la que compartieron créditos como actrices, y posteriormente volvieron a coincidir en Without Blood, aunque en ese proyecto Jolie asumió la dirección y Hayek encabezó el reparto.

Ahora, con Arena, su relación profesional toma un nuevo rumbo al participar ambas en la producción de la cinta que Hayek dirige, escribe y protagoniza.

La participación de Angelina Jolie como productora representa, además, un nuevo encuentro profesional entre ambas actrices.

Hoy, la mexicana compartió en su red social de Instagram un encuentro entre ambas, donde externaron sus proyectos, así como también Hayek compartió imágenes del cortometraje Without Blood.

El filme Without Blood se proyectó en el Festival Internacional de Cine de Toronto (Canadá) en 2024, pero no había llegado a Estados Unidos hasta ahora, donde se estrenará en salas selectas este viernes 18 de septiembre del 2026.