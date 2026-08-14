Salma Hayek se convierte en abuela

Su belleza, sencillez, estrella y simpatía han hecho de Salma Hayek una de las figuras más importantes de la industria del entretenimiento, más allá de México y Estados Unidos, por lo que sus fans celebran cada momento positivo en su vida. Esta vez no es la excepción, luego de que la protagonista de Eternals compartiera que ya es “abuela”, debido a que su hijastro celebró el nacimiento de su primogénito. Hayek se convirtió en abuela por primera vez tras el nacimiento de François, hijo de su hijastro François Pinault Jr., hijo mayor de su esposo, François-Henri Pinault. François Pinault Jr. y Lara Cosima Henckel von Donnersmarck dieron la bienvenida a su primer bebé en redes sociales, señala vanguardia.com

Salma Hayek ha expresado en distintas ocasiones el profundo cariño que siente por los hijos mayores de su esposo y ha destacado que los considera parte de su familia. Incluso, la actriz ha señalado que una de sus grandes bendiciones fue que François-Henri Pinault ya tuviera otros tres hijos. “Siempre quise tener muchos hijos, pero no pude. Mi cuerpo, milagrosamente, tuvo uno”, dijo en una entrevista. “Así que tengo cuatro. Y todos son tan diferentes” Lara Cosima, modelo y diseñadora perteneciente a una antigua familia aristocrática alemana, reveló que se trata de un niño al que decidieron llamar François, siguiendo una tradición que se mantiene desde hace varias generaciones en la familia Pinault.

François Pinault Jr. hijastro de Salma Hayek, ya es papá.

“Mi esposo (el François más genial del mundo) y nuestro hijo (el François más lindo del mundo). Nuestro primer mes como padres”, escribió Lara en su publicación. La manera en que la modelo se refirió al empresario como su esposo despertó rumores sobre una posible boda secreta, pues hasta ahora ambos únicamente habían confirmado su compromiso y ninguno había anunciado oficialmente que hubiera llegado al altar. Lara es hija del cineasta Florian Henckel von Donnersmarck, director de El Turista, protagonizada por Angelina Jolie y Johnny Depp, y ganador del Óscar a Mejor Película Internacional por La Vida de los Otros (2006).

Lara Cosima.