Por medio de un video, compartido en las redes sociales de la organización Bystander Revolution, la cual busca una sociedad libre de violencia en las escuelas estadounidenses, la mexicana dio un mensaje claro sobre el tema y hacer que no afecte a las personas, señala telemundo.com

Salma Hayek no solo es un referente del cine en Hollywood, también ha tratado en involucrarse en causas que mejoren el entorno social. En 2017, se unió a su compatriota Eugenio Derbez para inspirar a la comunidad latina.

La actriz indicó que cuando alguien es insultado en otro idioma, no se debe sentir nada, ya que, “Ellos [los agresores] no saben nada de ti, porque eres tú quien le da un significado y no importa qué tan fuerte te griten”, compartió. Por ello recomendó, “No hay que darle valor a esas palabras, déjalas en el suelo”.

La estrella de Hollywood añadió que si las personas siguen su camino, entonces, esas agresiones verbales no las afectará, por lo que, “Nunca te tocarán, no son nada”, indicó enfática en el clip.

En su perfil de Instagram, Hayek no solo compartió el video, también escribió un mensaje en la descripción del mismo, donde habla de la importancia de abordar el tema con seriedad y hacer algo al respecto.