Salta Danna a los escenarios internacionales con su nuevo tema ‘Lucid Dreams’

A partir de estas experiencias, Danna construye un universo donde la percepción, la emoción y la identidad se transforman, dibujando una narrativa que se mueve entre lo etéreo y lo experimental.

Compuesto por cinco temas Lucid, Again, Out of my Body, You Could be that boy y Movie Star , este lanzamiento marca una evolución significativa en su propuesta: un proyecto que parte de la exploración de los sueños lúcidos como detonante creativo.

Tras haber sido presentado en una serie de escuchas íntimas —concebidas como una experiencia inmersiva en Dolby Atmos— junto a familia, amigos, fans e invitados especiales, este primer capítulo llega ahora a plataformas digitales como el punto de partida de la etapa más ambiciosa de su carrera hasta ahora.

Después de 25 años en el spotlight latino, Danna atraviesa uno de los momentos más decisivos de su carrera con el lanzamiento de Lucid Dreams , su primer proyecto con enfoque anglo global y el inicio de Visions , su nuevo álbum conceptual.

El origen de este capítulo se remonta a una serie de sueños lúcidos recurrentes que marcaron el proceso creativo de Danna. Estas experiencias encontraron un punto de anclaje en una pintura que retrata a un hombre con el alma saliéndose de su cuerpo.

A partir de esa imagen, comenzó a desarrollar lo que más tarde se convertiría en Out of my body. “Lo conecté con lo que había soñado”, explicó, Hoyer y yo empezamos con un sintetizador y comenzamos a crear una atmósfera sonora. Conectamos muy fácilmente cuando tengo una idea, y él simplemente me sigue. Nuestra asociación creativa va más allá del género o la música”.

Danna reconoce en ese momento la chispa inicial de esta nueva etapa, este hallazgo la llevó a profundizar en la exploración de sus sueños tanto ordinarios como lúcidos y todos los significados que estos tienen detrás.

En Lucid Dreams, la artista profundiza en un proceso cada vez más consciente de inmersión en estos estados oníricos,utilizándolos como punto de partida para la composición y convirtiendo estas experiencias en materia sonora.

El resultado es un proyecto que se mueve con naturalidad entre el español y el inglés, una dualidad que expande su universo hacia una conversación global, marcando un punto de inflexión en su carrera.

A nivel sonoro, este material representa su faceta más experimental hasta la fecha: una exploración de múltiples géneros donde convergen armonías únicas, sintetizadores, ritmos electrónicos y matices latinos, construyendo paisajes sonoros que se perciben casi de forma física.

Este proyecto se fortalece a través de una red de colaboraciones con creativos internacionales que expanden su dimensión visual y conceptual.

La portada estuvo a cargo de la fotógrafa y artista rusa Elizaveta Porodina, reconocida internacionalmente por su estilo orientado al surrealismo, expresionismo y pintura clásica. Ha colaborado con marcas internacionales de alta gama y ha fotografiado a personalidades como Brad Pitt, Zendaya y Ariana Grande.

El recorrido sonoro de Lucid Dreams se despliega como una experiencia progresiva. Lucid abre como un umbral, un arreglo instrumental con armonías vocales que introduce al oyente en este estado entre conciencia y sueño.

Again cruza el pop con electrónica en una exploración hipnótica, mientras que Out of my body, punto de partida del proyecto, construye una atmósfera contemplativa que evoca el desdoblamiento.

Ésta es la primera de tres entregas que conformarán su próximo álbum de estudio Visions. En este primer capítulo, Danna reafirma el carácter íntimo y expansivo de su propuesta.

Como parte de este lanzamiento, presentó el sencillo You Could be that boy en The Zane Lowe Show de Apple Music, donde además fue destacado como portada del playlist New Music Daily, consolidando su presencia en una plataforma global y conectando con nuevas audiencias.