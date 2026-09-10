$!Salvatore Russildi, entre la actuación y la creación de historias

Para Salvatore Russildi, la actuación no comenzó con la decisión de convertirse en profesional, sino mucho antes, cuando todavía era niño y acompañaba a su madre a sus ensayos de teatro. Ella estudiaba actuación y, cuando necesitaban personajes para sus obras, sus hijos eran los primeros en ser considerados. Así creció Russildi, entre ensayos, escenarios y procesos creativos, lo que comenzó como una experiencia familiar terminó convirtiéndose en una vocación y con los años en una búsqueda artística que actualmente desarrolla desde Los Ángeles, donde radica y continúa construyendo su carrera entre el teatro, el cine y la escritura. Para profesionalizarse, estudió durante dos años y medio en el programa de conservatorio de Stella Adler Art of Acting Studio, formación que marcó su manera de acercarse a los personajes desde la imaginación, la especificidad, las circunstancias y la búsqueda de una humanidad profunda.

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Más allá de acumular créditos, Russildi tiene claro el tipo de carrera que quiere construir, que es una basada en personajes complejos, transformativos y emocionalmente humanos. Le atraen las contradicciones de las personas, esos personajes capaces de ser fuertes y vulnerables, divertidos y melancólicos, románticos e imperfectos. Esa búsqueda se ha reflejado en trabajos como “Much Ado About Nothing”, “Cymbeline”, “The Misanthrope”, “A Bright Room Called Day”, “Still Life”, “Keely and Du” y “Romeo y Julieta”. Entre sus experiencias teatrales más recientes destaca su interpretación de Benedick en “Much Ado About Nothing”, personaje con el que exploró el humor, el orgullo, el romance y la vulnerabilidad a través del lenguaje de Shakespeare. El teatro también le permitió ocupar otro lugar dentro de la creación con “The Lullaby of the Onion”, un unipersonal escrito por él a partir de tres momentos de la vida del poeta español Miguel Hernández, su relación con la poesía, con su esposa y con la muerte.

“Es un proyecto que representa una parte importante de mi identidad artística porque me permitió estar del otro lado del proceso creativo: no solamente interpretar una historia, sino construirla”, comparte. Esa posibilidad de integrar distintas disciplinas también está presente en “The Culprit”, cortometraje escrito por Russildi y Teodora Avramovic, que gira alrededor de la relación entre una detective y su sospechoso y que ha recibido múltiples premios internacionales. El proyecto representa para el actor una de las experiencias que mejor reúnen las distintas partes de su trabajo, la actuación, escritura, colaboración y creación de una historia desde cero. A su trayectoria audiovisual se suman participaciones en “Rachel in LA”, “Arrebatos”, “Negative”, “Mailbox” y “A la Medida”, además de trabajos de voice-over y videoclips.

En cada personaje busca alejarse de los arquetipos y explorar diferentes expresiones de la masculinidad. Le interesan personajes con presencia e intensidad, pero también sensibles, románticos, vulnerables o capaces de encontrar el humor en situaciones inesperadas. Su identidad mexicano-italiana también forma parte de esa exploración, ya que desde Los Ángeles, Russildi busca desarrollarse en distintos mercados y espacios sin sentirse obligado a pertenecer a una sola categoría. Ahora, después de años de formación, teatro, cine y proyectos propios, considera que se encuentra en una nueva etapa, una en la que quiere crecer no solamente como intérprete, sino como artista y creador. Y en ese camino hay una palabra que considera fundamental: curiosidad. “Es la parte que más quiero preservar de mi carrera, la curiosidad, el deseo de seguir aprendiendo, transformándome y encontrando nuevas maneras de contar una historia, ya sea desde un escenario, frente a una cámara o escribiendo la historia desde la primera página”, expresa. Para Russildi, esa curiosidad es también una forma de mantener abierto el camino para interpretar grandes personajes, participar en nuevas historias y al mismo tiempo, tener la libertad de escribirlas y comenzar a construirlas desde cero. Proyecto más reciente Entre sus trabajos recientes destaca “The Culprit”, cortometraje escrito por él y Teodora Avramovic, en el que también participa como actor. La producción, que explora la relación entre una detective y su sospechoso, ha sido reconocida con múltiples premios internacionales y representa para Russildi una oportunidad de integrar distintas facetas de su trabajo: la actuación, la escritura, la colaboración y la creación de una historia desde cero.