Samantha Bastidas enfrenta nuevos retos en Miss Universo México 2026

Entre aplausos, emociones y rodeada de integrantes de la realeza del Carnaval de Mazatlán, Samantha Bastidas se sinceró sobre el proceso que vive rumbo a Miss Universo México 2026, certamen en el que representará a Baja California, pero sin desprenderse de sus raíces sinaloenses.

La ex Princesa Real del Carnaval Internacional de Mazatlán 2025 encabezó una presentación y conferencia de prensa realizada en una plaza comercial ubicada en la Avenida La Marina, donde estuvo acompañada por figuras de la corte carnavalera actual y de años anteriores, además de familiares, amigos, medios de comunicación y seguidores.

Durante el evento, Samantha compartió que llegar a esta plataforma nacional ha significado enfrentar inseguridades, críticas y una constante lucha interna para demostrar que sí era capaz de alcanzar uno de sus mayores sueños.

“Este ha sido un camino muy largo, con muchas altas y bajas, pero hoy me siento satisfecha. Aunque apenas está por iniciar esta etapa, siento que ya gané porque evolucioné como persona”, expresó.

La joven mazatleca, licenciada en Diseño y Mercadotecnia de Modas, reconoció que uno de los retos más difíciles ha sido lidiar con las críticas en redes sociales y el ciberbullying, situación que, dijo, terminó fortaleciéndola.

“Estamos expuestas a muchísimos comentarios, la gente cree que por ser figuras públicas tiene derecho a decirnos cómo nos vemos o qué debemos hacer, pero aprendí a no detenerme por eso”, comentó.

Samantha explicó que representar a Baja California fue una noticia inesperada, especialmente porque su intención inicial era portar la banda de Sinaloa, sin embargo, encontró en esa oportunidad una nueva manera de crecer y demostrar su capacidad.

“Cuando me dijeron los estados que podía representar, supe que debía ser Baja California por la similitud que hay entre nuestra gente, somos norteños y quiero representar esa unión”, señaló.

La modelo y bailarina de folclor mexicano insistió en que su participación no significa dejar de lado a Mazatlán ni a Sinaloa, entidades que considera fundamentales en su historia personal y profesional.

“Mi camino comenzó en el Carnaval de Mazatlán y hoy crece rumbo a Miss Universo México, aunque me tocó representar otro estado, yo quería que mi primera aparición fuera aquí, con la gente que me apoyó desde un inicio”, dijo visiblemente emocionada.

Durante la conferencia también habló del impacto que tuvo el Carnaval en su vida, experiencia que considera decisiva en su formación.

“Entendí que, aunque no tuve el título de reina, mi sueño sí se cumplió porque me tocó representar a Mazatlán, convivir con muchísima gente y vivir experiencias que me cambiaron”, expresó.

La joven recordó que comenzó a prepararse desde los 18 años y que actualmente continúa trabajando con gran parte del mismo equipo mazatleco que la acompañó en su etapa carnavalera, entre ellos Bertha Federico y Fernando Sarabia en oratoria, además de creativos, fotógrafos y diseñadores locales.

“En esta vida hay que agradecer a quienes estuvieron contigo desde el inicio. Quiero llevarme todo el talento mazatleco a esta plataforma tan importante”, afirmó.

A lo largo del encuentro, Samantha reiteró que uno de sus principales objetivos es convertirse en inspiración para otras mujeres que dudan de sí mismas o creen que sus metas son imposibles.

“Que ningún sueño sea demasiado grande para cumplirse. Yo fui una mujer que dudó muchísimo de sí misma, pero cuando dejé de hacerlo fue cuando pude llegar hasta aquí”, expresó.

La presentación reunió a integrantes de la realeza carnavalera como Mariana Guerrero, Reina de Juegos Florales del Carnaval 2026; Eileen Cruz, Reina Infantil 2026; Noelia Vega, Reina de la Poesía 2026; Carolina Chavarín, princesa Real del 2023; y Tulio Martínez Tirado, Rey del Carnaval 2018, entre otros invitados especiales.

Actualmente Samantha Bastidas continúa su preparación física, emocional y escénica rumbo a Miss Universo México 2026, certamen en el que buscará posicionarse como una de las representantes más fuertes del norte del país.

Equipo que la acompaña:

Freddy Torres, Enrique Lx, en pasarela e imagen

Bertha Federico y Fernando Sarabia, en oratoria

Kevin Alarcón, Jerónimo Moreno, Rayo Curiel, fotografía

Fernando Kolbeckc, es coordinador en Tijuana

Brayan Durán, como gran amigo acompañándome en todo el proceso