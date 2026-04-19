Samantha Bastidas va por Miss Universo México 2026

Con una mezcla de emoción, fe y determinación, la mazatleca Samantha Bastidas fue presentada como participante de Miss Universo México 2026, donde competirá representando a Baja California, sin dejar de lado sus raíces porteñas.

El certamen nacional celebrará su gala final el próximo 28 de mayo, donde se elegirá a la representante mexicana que buscará la corona internacional en el concurso de Miss Universo 2026, programado tentativamente en Puerto Rico.

La edición de este año marca un hecho histórico para Sinaloa, al contar con cuatro participantes dentro del concurso, consolidando la presencia del estado en este tipo de competencias.

En el caso de Bastidas, destaca además por ser la primera mazatleca en llegar a esta plataforma nacional bajo estas condiciones.

Aunque porta la banda de Baja California, la joven enfatizó que su participación tendrá un enfoque doble, representar dignamente a esa entidad y, al mismo tiempo, promover a Mazatlán y al norte del País.

“Voy muy orgullosa como mazatleca, como representante de mi puerto, de Baja California y de todo el norte”, expresó durante una entrevista que se le realizó previo a su entrada al Teatro Ángela Peralta, para presenciar el espectáculo Herencia Mexicana, donde dijo que el lugar lo considera clave en su historia personal.

Fue precisamente en ese recinto donde inició su camino en noviembre de 2025, cuando buscó la corona del Carnaval de Mazatlán, experiencia que hoy reconoce como el punto de partida de su preparación.

Bastidas enfrentará a otras 31 concursantes de todo México, muchas de ellas con trayectoria en certámenes de alto nivel, sin embargo, asegura que su principal fortaleza radica en su esencia y en la misión personal que la impulsa.

El proceso del certamen incluye etapas como traje de baño, vestido de gala, traje típico, entrevistas con el jurado y ronda de preguntas, bajo el formato tradicional que evalúa presencia, seguridad y capacidad de comunicación.

Sobre su llegada al concurso, relató que fue inesperada, tras recibir una invitación directa que se concretó en cuestión de horas, lo que considera una señal del rumbo que toma su vida.

Acompañada por un equipo integrado en su mayoría por profesionales mazatlecos, Samantha Bastidas afirmó estar lista para el reto.

“Voy preparada, con mucha fe, sabiendo que viene la mejor etapa de mi vida”, puntualizó.

La también princesa real del Carnaval Internacional de Mazatlán 2025 es licenciada en Diseño y Mercadotecnia de Modas; es modelo y bailarina en el Ballet Folclórico del Teatro Ángela Peralta.

Equipo que la acompaña:

Freddy Torres, Enrique Lx, en pasarela e imagen

Bertha Federico y Fernando Sarabia, en oratoria

Kevin Alarcón, Jerónimo Moreno, Rayo Curiel, fotografía

Fernando Kolbeckc, es coordinador en Tijuana

Brayan Durán, como gran amigo acompañándome en todo el proceso