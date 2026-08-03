Sandra Bullock y Nicole Kidman sorprenden a fans durante función especial de Practical Magic

Sandra Bullock y Nicole Kidman aparecieron por sorpresa en una función especial de Practical Magic que se llevó a cabo en el Hollywood Forever Cemetery, en California, como parte de la promoción de la secuela de la cinta estrenada en 1998.

Las actrices, quienes retomarán sus papeles de Sally y Gillian Owens en Practical Magic 2, agradecieron al público por el respaldo que ha mantenido vigente la historia durante casi tres décadas.

Practical Magic 2, cuyo estreno en salas de Estados Unidos está previsto para el 11 de septiembre de 2026 según People, aunque Infobae informó la fecha del 18 de septiembre.

Bullock incluso bromeó con el escenario de la proyección al señalar que era el lugar perfecto para ver la cinta y dedicó unas palabras a los “espíritus” del cementerio.