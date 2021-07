Sandra Echeverría estrena dueto con Nabález

Sandra Echeverría sigue dando pasos contundentes en su carrera como cantante, tan es así que hoy lanza su nuevo sencillo “¿Por qué te vas?” junto al cantante Nabález, en el que fusiona la tradición musical de México y Colombia para dar vida a uno de los primeros temas en su trayectoria.

“¿Por qué te vas?” fue escrita por Nabález, Mango y Pablo Benito, en un inicio estaba pensada para el colombiano; sin embargo, cuando la intérprete la escuchó, peleó porque le permitieran cantarla.

“Es una de mis canciones favoritas del álbum, Nabález no quería soltarla porque sabe que es un hit. Cuando la escuché tuve que hacer un gran trabajo para que me permitiera grabarla. Habla de estas personas que amamos tanto y les preguntamos: ¿por qué te vas?, ¿por qué crees que allá está mejor que acá? A pesar de la letra llegadora, es una canción que te hace bailar, a mi me inyecta mucha energía”, cuenta Sandra Echeverría a través de un comunicado.

El tema viene acompañado de un video que se filmó en Plaza MX Mariachis, en Bogotá, Colombia, bajo la dirección de Daniel Cuadros. En él, ambos intérpretes lamentan la partida del ser amado, sin darse cuenta de que el destino tiene planeado unirlos.

“¿Por qué te vas?” es el primer sencillo oficial de Sandra Echeverría en su faceta de cantante de regional mexicano, hace un mes sorprendió a sus fans con el lanzamiento de “Desaparecer”, tema que tuvo un gran recibimiento y cuyo video al día de hoy rebasa el millón de visualizaciones en Youtube.