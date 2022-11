El matrimonio de Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne llega a su fin.

La actriz de 37 años y el cantante de 51 iniciaron su relación en 2011, convirtiéndose en esposos en 2014. Pues, fue la propia Sandra quien confirmó que decidieron separarse, durante una entrevista en el podcast Señoras Punk.

“Ahorita estamos en una separación, justo por eso me he estado durmiendo con mi hijo y no ha sido fácil porque yo vengo de una familia también de divorcio, y yo siempre pensé que yo no quería eso para mis hijos que ellos tuvieran que sufrir lo que yo sufrí. Yo tenía 11 años cuando ellos se separaron y es difícil”, apuntó.

“Esto no es lo más doloroso de mi semana, es lo más doloroso de mi vida”.

Sobre los motivos argumentó que se debe al “bienestar de la pareja”, y que siempre amará a Leonardo.