Sarah Jessica Parker comparte las primeras imágenes para And Just Like That parte 2

El reboot de “Sex And The City”, una serie llamada “And Just Like”, tendrá una segunda temporada y su protagonista Sarah Jessica Parker reveló la primera imagen de su personaje Carrie junto a John Corbett que interpreta a Aidan.

La célebre protagonista de “Sex And The City” compartió a través de su Instagram una imagen donde aparece tomada de la mano de John Corbett en lo que parece ser una escena de la nueva temporada de la serie.

Con esto se confirma el regreso de John Corbett como Aidan, el novio de Carrie que fue el favorito de los fans de la serie.

Carrie y Aidan aparecen tomados de la mano mientras caminan por las calles de Nueva York y sobre el pie de foto de su publicación, Sarah Jessica Parker escribió: “Shhh. No le digan a nadie”, como dando a entender que definitivamente, en la segunda temporada de “And Just Like That” los personajes retoman su relación.

Aidan es uno de los dos personajes más queridos de los fans de “Sex and the City” que no aparecieron en la primera temporada de “And Just Like That”, además de Samantha que interpreta Kim Cattrall.

Los productores de la serie informaron desde 2022 que la segunda temporada arrancaría su producción en octubre de ese año, con la intención de lanzarse en HBO Max en el verano de 2023.