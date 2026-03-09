Sasha Sokol alza la voz en el 8M y exige de nuevo que Luis de Llano cumpla su sentencia

Que el productor Luis de Llano cumpla la sentencia interpuesta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la que se le obliga a reconocer su responsabilidad exigió Sasha Sokol en un mensaje a través de redes sociales con motivo del 8 de marzo en el Día Internacional de la Mujer.

El productor, señala la ex integrante de Timbiriche, no ha cumplido la sentencia argumentando que no quiere “revictimizar” a la cantante,

La cantante presentó una denuncia contra Luis de Llano el 8 de marzo de 2022, tras las declaraciones que hizo el productor en entrevista con Yordi Rosado en las que minimiza la duración y admite haber tenido una relación con la artista cuando ella tenía 14 años y él 39.

Sasha acusó a Llano de aprovecharse de su posición de poder para mantener una relación inapropiada con ella cuando era menor de edad.