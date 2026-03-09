Sasha Sokol alza la voz en el 8M y exige de nuevo que Luis de Llano cumpla su sentencia

Que el productor Luis de Llano cumpla la sentencia interpuesta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la que se le obliga a reconocer su responsabilidad exigió Sasha Sokol en un mensaje a través de redes sociales con motivo del 8 de marzo en el Día Internacional de la Mujer.
El productor, señala la ex integrante de Timbiriche, no ha cumplido la sentencia argumentando que no quiere “revictimizar” a la cantante,
La cantante presentó una denuncia contra Luis de Llano el 8 de marzo de 2022, tras las declaraciones que hizo el productor en entrevista con Yordi Rosado en las que minimiza la duración y admite haber tenido una relación con la artista cuando ella tenía 14 años y él 39.
Sasha acusó a Llano de aprovecharse de su posición de poder para mantener una relación inapropiada con ella cuando era menor de edad.
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida por Sasha Sokol (@sashasokolova)
Una publicación compartida por Sasha Sokol (@sashasokolova)
La resolución judicial establece que el productor debe ofrecer una disculpa pública a la cantante y pagar una indemnización económica, monto que será donado a una institución dedicada a la defensa de menores, de acuerdo con elfinanciero.com.
Sin embargo, la artista aseguró que el cumplimiento de la sentencia sigue pendiente. “Al día de hoy, Luis de Llano sigue sin pronunciar su disculpa. Tampoco ha cumplido con el resto”, escribió en su publicación.
Sokol también explicó que el productor ha argumentado que emitir una disculpa pública podría revictimizarla, una postura que rechazó. “Su pretexto es que no quiere revictimizarme al hacer una disculpa pública, lo cual resulta por demás absurdo”, señaló.
Para la cantante, evitar cumplir con la sentencia tiene precisamente el efecto contrario. “Revictimizar significa profundizar el dolor emocional y exactamente eso hace Luis al evadir su obligación ante la justicia y ante mí”, afirmó.
En su mensaje, Sokol también explicó por qué considera relevante que el productor cumpla con la disculpa pública ordenada por la justicia: “Al reconocer sus actos se estabiliza la verdad”, escribió.