Dos meses después, la exTimbiriche dio a conocer que sí procedería legalmente y que esperaría a su exrepresentante en los tribunales, pues no permitiría que siguieran cuestionando lo que presuntamente sucedió cuando ella todavía era un adolescente.

Durante un reciente encuentro con la prensa, la cantante aceptó responder algunas preguntas respecto al proceso legal que inició en contra de Luis de Llano.

“Hace un mes puse la demanda. No he hablado del tema porque es lo que mis abogados me recomendaron, pero (ya lo hice) totalmente. Ya está en los tribunales desde hace un mes o un poco más (...) Ya está ratificada, ya está notificado (Luis de Llano), ya todo”.

Luego de que Sokol lo acusara, Luis de Llano aseguró que la cantante había mentido en sus declaraciones públicas, pues su relación no habría durado los cuatro años que ella mencionó y que todo fue “transparente” y “respetuoso”.

“Reitero, en mi vida no he cometido delito alguno, siempre he actuado lícitamente y ha sido timón y faro en mi vida, el respeto a la libertad, valentía, honradez y justicia”, agregó en su comunicado.