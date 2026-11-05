Sasha Sokol rechaza disculpa de Luis de Llano por no cumplir orden judicial

El video, publicado en un canal de YouTube, muestra a Luis de Llano pidiendo perdón a Sasha Sokol por el daño moral causado por su relación en los años 80, cuando ella tenía 14 años y él 39. En el material, el productor reconoce su responsabilidad civil y califica sus declaraciones previas como desafortunadas.

Sasha Sokol rechazó la disculpa pública de Luis de Llano, difundida en redes sociales, al señalar que el productor no cumplió con los términos exigidos por el tribunal. La cantante afirmó que el video omite puntos cruciales de la sentencia por daño moral dictada en 2025.

“Esa no es la disculpa que le ordenó publicar el tribunal y cuyo texto quedó firme desde enero de este año”, afirmó Sasha Sokol en un comunicado compartido en sus redes sociales.

La sentencia contra Luis de Llano fue dictada en 2025 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor de Sasha Sokol. Entre las resoluciones, se ordenó al productor ofrecer una disculpa pública por el daño moral derivado de la relación que mantuvieron. Este fallo puso fin a un proceso legal iniciado por la cantante.

La artista explicó que el productor debía reconocer que, a los 14 años, ella no podía consentir la relación y que él actuó desde una posición de poder. Añadió que el texto de la disculpa también debía indicar que los padres de Sasha Sokol no fueron cómplices de la relación.

“Nada de eso aparece en el video que publicó”, precisó la cantante en su comunicado, reiterando el incumplimiento de la orden judicial.

En el video, Luis de Llano manifestó su voluntad de respeto absoluto a su vida privada, honor, dignidad e integridad, comprometiéndose a no volver a hablar sobre ella. El material fue difundido en un canal de YouTube denominado ‘Cumplimiento Luis de Llano’, que también incluye una síntesis de la sentencia.

El productor reconoció en el video su responsabilidad civil por daño moral, atribuida a la ilicitud y asimetría temporal del vínculo que sostuvieron en la década de los 80. Agregó que sus declaraciones en una entrevista con Yordi Rosado fueron desafortunadas e inexactas, minimizando el impacto causado a la esfera personal de Sasha.