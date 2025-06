Sasha Sokol será indemnizada por Luis de Llano por caso de abuso sexual

De esta forma, las y los integrantes de la Primera Sala establecieron un precedente importante para los casos de violencia sexual contra menores, al determinar que no hay plazo de prescripción para que personas víctimas de este delito puedan demandar por la vía civil a victimarios. Es decir, si se vence con el tiempo el derecho a reclamar una indemnización por daños en este tipo de casos.

El caso Sasha Sokol vs Luis de Llano

El caso inició luego de que el productor televisivo Luis de Llano impugnó una sentencia que lo condenó a pagar una indemnización por daño moral cometido en contra de la cantante Sasha Sokol, debido a una relación sentimental que sostuvieron cuando ella tenía 14 años y él 40, al argumentar que hubo errores de procedimiento, pruebas mal valoradas y la prescripción del delito.

En su impugnación, el equipo legal del productor señaló que el artículo 1934 del Código Civil de la Ciudad de México determina que hay un plazo de dos años para reclamar el daño moral y como los hechos habían ocurrido décadas atrás ya había pasado el tiempo para demandar.

Incluso, señalaron que el plazo debió empezar a correr cuando los padres de la cantante se enteraron de la relación o desde que ella cumplió los 18 años.

Corte determina la no prescripción del delito de violencia sexual infantil

La ponencia del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo abordó el tema de la prescripción de este delito por la vía civil, misma que les daría a las víctimas la posibilidad de reclamar una indemnización, la valoración de pruebas y el concepto de revictimización sin importar el tiempo que transcurra entre la agresión y la demanda, especialmente en el contexto de violencia sexual contra menores y la industria del entretenimiento.

“En este tipo de interacciones no puede hablarse de una relación de pareja porque implicaría hablar de igualdad, lo que no sucede por la diferencia de edades. En estos casos se estima que no hay consentimiento realmente, dadas las diferencias cognitivas, emocionales y sociales entre las partes de la reclamación”.

Así, al analizar el asunto la Primera Sala de la Corte declaró la imprescriptibilidad de este delito, para garantizar el acceso a la justicia y la reparación integral del daño, según lo determinó en amparo directo en revisión 34/2024.

“Se determina que cualquier término de prescripción vulneraría los derechos de acceso a la justicia de las personas que sufrieron violencia sexual cuando eran menores de edad, lo que además, vulneraría el derecho a la libertad y seguridad sexual, a vivir una vida libre de violencia y a la integridad personal; por ello, debe considerarse que para estos casos no debe correr la prescripción”.

“Desde ahora, cuando esté lista, cada víctima podrá acceder a la justicia”: Sasha Sokol

Tras darse a conocer la noticia, la cantante Sasha Sokol emitió un comunicado en el que festejó el fallo de la Suprema Corte por sentar un precedente contra el abuso sexual infantil.

“Esta sentencia trasciende por mucho mi caso personal y abre la vía del juicio civil para otras víctimas, ya que la Primera Sala de la SCJN ha declarado la imprescriptibilidad de la acción civil en casos de abuso sexual de menores. Desde ahora, cuando esté lista, cada víctima podrá acceder a la justicia y a la verdad”.

Y aunque señaló que ninguna sentencia, por sí sola, tiene la capacidad de reparar “tanto daño”, agradeció al ministro Jorge Pardo Rebolledo por “validar el proceso que vivimos las víctimas”

“A los catorce años no tuve herramientas para comprender lo que me estaba pasando, mucho menos para defenderme. El abuso de Luis también sucedió al manipular la verdad con declaraciones falsas como que mis papás estaban de acuerdo, o incluso mintiendo ante el juzgado al declarar que la relación no había existido más que ‘en la mente de una niña fantasiosa’.

Por eso la justicia lo ha condenado por el abuso continuo; desde la relación sexual hasta el daño moral que violentó mi dignidad, integridad física, intimidad y honor. Llevar las cosas hasta aquí me ha devuelto la capacidad de acción. Hoy tengo en mis manos las riendas de mi vida y puedo cuidarme. Estabilizar la verdad es el principio de la reparación”.