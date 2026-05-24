Saúl Hernández dedica emotivas palabras a Alejandro Marcovich en pleno concierto de Caifanes

Saúl Hernández, líder de Caifanes, deseó la pronta recuperación de Alejandro Marcovich en pleno concierto con la agrupación, en Guanajuato, tras hacerse público que el músico sufrió un derrame cerebral.

“Queremos aprovechar, en nombre de todo el grupo, para mandarle un abrazo muy cariñoso, con mucho amor, mucha luz y todo lo mejor para Alejandro Marcovich. Tuvo una recaída y le deseamos con todo amor y con todo corazón que se recupere pronto”.

Las emotivas palabras de Saúl Hernández para su ex compañero y amigo durante el concierto hicieron que los asistentes al concierto de la banda de rock en la Feria en León.

El pasado 22 de mayo se dio a conocer que Alejandro Marcovich, ex guitarrista del Caifanes y productor musical, sufrió un derrame cerebral y permanece en estado de coma.