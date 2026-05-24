Saúl Hernández dedica emotivas palabras a Alejandro Marcovich en pleno concierto de Caifanes

Saúl Hernández, líder de Caifanes, deseó la pronta recuperación de Alejandro Marcovich en pleno concierto con la agrupación, en Guanajuato, tras hacerse público que el músico sufrió un derrame cerebral.
“Queremos aprovechar, en nombre de todo el grupo, para mandarle un abrazo muy cariñoso, con mucho amor, mucha luz y todo lo mejor para Alejandro Marcovich. Tuvo una recaída y le deseamos con todo amor y con todo corazón que se recupere pronto”.
Las emotivas palabras de Saúl Hernández para su ex compañero y amigo durante el concierto hicieron que los asistentes al concierto de la banda de rock en la Feria en León.
El pasado 22 de mayo se dio a conocer que Alejandro Marcovich, ex guitarrista del Caifanes y productor musical, sufrió un derrame cerebral y permanece en estado de coma.
El artista fue trasladado de emergencia a un hospital el 19 de mayo, por lo que ingresó a terapia intensiva, donde mantiene un pronóstico reservado, indicó la familia a través de un comunicado.
“Alejandro Marcovich se encuentra en buenas manos de médicos especialistas junto a su esposa y dos hijos”, detalló la familia, que además agradeció las muestras de cariño y oraciones de la gente, de acuerdo con unotv.com.
Por esta situación, el músico no podrá presentarse en las fechas de conciertos que ya tenía pactadas, y sus actividades quedarán suspendidas hasta nuevo aviso. Su familia pidió comprensión ante el complicado momento que atraviesan