Scorsese estrena documental sobre el Papa Francisco

El cineasta Martin Scorsese presenta un nuevo documental dedicado al Papa Francisco, justo cuando se cumple un año de su fallecimiento. La proyección tuvo lugar en el Vaticano y muestra un lado íntimo y poco visto del pontífice.

El último sueño del Papa

La cinta titulada “Aldeas, el último sueño del Papa Francisco” se presentó en una función privada cerca de la residencia de Santa Marta, donde vivió el pontífice. La fecha coincide con el aniversario de su muerte, lo que refuerza el carácter conmemorativo del proyecto.

Este documental incluye la última entrevista que concedió el Papa Francisco antes de morir, por lo que es un material inédito que ahora ve la luz.

La historia gira en torno a comunidades que crean y comparten sus propias narrativas, mostrando el impacto del arte en distintas culturas.

Impulsado por Scholas Occurrentes, el rodaje se realizó en países como Italia, Indonesia, Gambia y el Vaticano. Además, el propio Scorsese regresa a las raíces de su familia en Sicilia, donde colabora con jóvenes en la creación audiovisual.

La cinta busca unir las visiones de Scorsese y el Papa sobre la humanidad, el arte y la espiritualidad. El pontífice llegó a describir el proyecto como una obra “profundamente transformadora”, mientras que el director lo define como un homenaje que responde a una necesidad actual de construir una cultura más humana.

“Esta película es un homenaje al santo padre. Honra su memoria al encarnar el espíritu de su ministerio y su sueño de crear una cultura cada vez más humana. En este momento de la historia, creo que eso no es solo un sueño, sino una necesidad”, dijo Scorsese para Deadline.

Un esfuerzo colectivo

La producción reúne a distintas casas como Sikelia Productions y Massive Owl Productions, con participación de artistas internacionales. Además, el proyecto fue financiado de manera independiente y sus ingresos se destinarán a expandir la iniciativa educativa a nivel global.

Por ahora, se desconocen fechas de posibles estrenos de la cinta en territorios como México.