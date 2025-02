Un informante dijo a Page Six que Bianca Censori está harta de las actitudes de Kanye West y que los últimos escándalos finalmente la colmaron.

Bianca Censori, arquitecta y diseñadora australiana, se unió al equipo de Yeezy, la marca de moda de Kanye West (quien ahora se hace llamar “Ye”), en noviembre de 2020.

Su relación profesional con el intérprete de Flashing lights pronto se transformó en una conexión personal y, en diciembre de 2022, la pareja se casó en una ceremonia privada en Palo Alto, California, apenas 20 días después de que Kanye finalizara su divorcio de Kim Kardashian (con quien tiene cuatro hijos y estuvo casado cuatro años).

Desde entonces, la pareja protagonizó numerosas polémicas, pero la más reciente y “destacada” ocurrió en los premios Grammy de 2025, donde Bianca apareció en la alfombra roja con un vestido de malla completamente transparente, que daba la impresión de estar desnuda. Mientras que Kanye, en contraste, vistió un outfit completamente negro y conservador.

Esta aparición desató críticas y debates sobre el aparente control que Kanye West podría ejercer sobre la imagen de sus parejas, ya que la situación protagonizada junto a Bianca Censori (que terminó con la expulsión de ambos de la gala) nos recordó episodios similares sus ex parejas, Kim Kardashian y Julia Fox.

“Ya tuvo suficiente. La camiseta con la esvástica fue la gota que derramó el vaso. Le dijo que eso no la representa y que no puede estar asociada con algo así”, aseguró la fuente al medio estadounidense, que agregó detalles sobre la actitud del rapero con respecto a su ahora ex mujer.