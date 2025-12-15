Se accidenta Roberto Carlos en su Cadillac en Brasil

Aunque la escena generó preocupación entre quienes presenciaron el incidente, las primeras informaciones oficiales indicaron que no hubo lesiones graves para el cantante ni para los acompañantes, quienes fueron llevados a un hospital como medida de precaución.

Según confirmó la propia cadena televisiva, el Cadillac conducido por Roberto Carlos sufrió una falla en el sistema de frenos mientras subía una ladera, lo que provocó la pérdida de control del vehículo. Esto hizo que el automóvil descendiera marcha atrás y colisionara contra tres vehículos del equipo técnico antes de impactar contra un árbol en el lugar.

El cantante brasileño Roberto Carlos, de 83 años se vio involucrado en un accidente automovilístico mientras conducía un Cadillac clásico en Gramado, al sur de Brasil, cuando participaba en la grabación del tradicional especial navideño de TV Globo, que realiza cada fin de año con invitados.

De acuerdo con el Comando Rodoviário da Brigada Militar, el accidente se dio en una zona de subida empinada de Gramado, un destino conocido por su turismo en diciembre y por acoger grabaciones de televisión en esta época del año. El modelo de Cadillac involucrado era un vehículo clásico de 1960, parte de la ambientación del especial de fin de año, señala elimparcial.com.

Tras la colisión, y como medida de seguridad, Roberto Carlos y tres integrantes de su equipo fueron trasladados al hospital donde se les realizaron exámenes médicos completos para descartar cualquier lesión derivada del impacto. Todos los evaluados fueron dados de alta poco después, sin presentar complicaciones mayores.

La cadena televisiva Globo, responsable de la producción del especial, emitió un comunicado oficial confirmando que la falla mecánica había sido la causa del accidente y que el artista y su equipo se encontraban bien tras los chequeos médicos.

Este año, el especial cuenta con una producción marcada por los 50 años de historia del proyecto y se grabó por primera vez en Gramado, un escenario que la cadena eligió para darle un aire diferente a este programa anual.

Entre los artistas invitados para las grabaciones se encuentran nombres como João Gomes, Jorge Ben Jor, Fafá de Belém, Supla y Sophie Charlotte, quienes participaron en diversas presentaciones musicales para el especial.

Tras el incidente, el entorno del cantante y la producción compartieron mensajes de tranquilidad a través de las redes sociales de Roberto Carlos, reiterando que se trató de un “pequeño accidente” y agradeciendo las muestras de cariño y apoyo del público. Según el comunicado oficial del artista, todos los involucrados se encontraban bien y no se había reportado ningún problema de salud serio tras el choque.