La temporada 11 de The Walking Dead, fue dividida en tres partes para poder despedirse de sus fanáticos.

Precisamente hace dos semanas en Estados Unidos, a través del canal Star para Latinoamérica y en la plataforma de streaming Star+ se transmiten un episodio por semana.

Por irónico que parezca la serie de “muertos vivientes” dio vida a otras series más: ‘Fear the Walking Dead’ en donde cuenta los orígenes de la historia que ya se conoce y la cual va por la séptima temporada. Además de tres nuevos spin off: Tales of the Walking Dead que será una serie antológica; Isle of the Dead con los personajes de Maggie y Negan como protagonistas; y otra serie derivada aún sin título para Carol y Daryl, que podría desarrollarse en París como escenario.