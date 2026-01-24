$!Se agotan boletos para conciertos de BTS en México

Menos de una hora duró la venta general para los conciertos de BTS en la Ciudad de México y los boletos se agotaron.

Las filas virtuales iniciaron a las 8:00 horas, de Sinaloa, para los tres conciertos que se llevarán a cabo los días 7, 9 y 10 de mayo, en el Estadio GNP Seguros y alrededor de 35 minutos después.

Miles de fans buscaron asegurar su lugar en el estadio, formándose en filas que rebasaban en algunos casos los 300 mil personas.

Solo minutos después de iniciar la venta general, las entradas para las tres fechas programadas de la gira “ARIRANG” se agotaron por completo.

La venta general comenzó a las 9:00 de la mañana, y en menos de 40 minutos, el sistema de Ticketmaster mostró el mensaje:

“¡Muchas gracias por su increíble respuesta! Los boletos para BTS se han agotado.”