Se agotan boletos para ver a BTS en México en media hora

Menos de una hora duró la venta general para los conciertos de BTS en la Ciudad de México y los boletos se agotaron.
Las filas virtuales iniciaron a las 8:00 horas, de Sinaloa, para los tres conciertos que se llevarán a cabo los días 7, 9 y 10 de mayo, en el Estadio GNP Seguros y alrededor de 35 minutos después.
Miles de fans buscaron asegurar su lugar en el estadio, formándose en filas que rebasaban en algunos casos los 300 mil personas.
Solo minutos después de iniciar la venta general, las entradas para las tres fechas programadas de la gira “ARIRANG” se agotaron por completo.
La venta general comenzó a las 9:00 de la mañana, y en menos de 40 minutos, el sistema de Ticketmaster mostró el mensaje:
“¡Muchas gracias por su increíble respuesta! Los boletos para BTS se han agotado.”
El 23 de enero inició la preventa para las fans que contaban con Army Membership, y en alrededor de hora y media se agotaron los espacios destinados para esta fase.
Casi inmediatamente después, circularon denuncias en redes sociales de que los revendedores ya habían comenzado a ofrecer entradas en sitios no oficiales, con precios de hasta en 120 mil pesos, mientras que el tope de precios oficiales fijado por OCESA y Ticketmaster.
Denuncian en redes irregularidades en venta de boletos
Problemas para ingresar a la plataforma, aun cuando había registro previo con la credencial de Army, filas llena de fallas, página web con constantes errores, tarifas que se excedían de manera inexplicable al momento de la compra, son algunas de las irregularidades que denunciaron las fans de BTS que ocurrieron durante la preventa.
A través de redes sociales manifiestan todo tipo de presuntas irregularidades e incluso ya circula una denuncia a través de la plataforma change.org en contra de la reventa.
“Para empeorar las cosas, inmediatamente después de la venta oficial, ya había una reventa masiva de estos boletos a precios exagerados en internet”.
En ella exigen la implementación de regulaciones más estrictas sobre la transparencia y ética en la venta de entradas que garanticen compras que sean justas para todos.
Otros transformaron su frustración en humor, creando una serie de memes sobre la dificultad que implica para los fans el comprar una entrada para conciertos de BTS.