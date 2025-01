Se agotan entradas al concierto de J-Hope de BTS en México

Gran euforia causó entre las fans mexicanas de BTS el regreso de J-Hope de BTS tras casi 8 años de ausencia, con dos conciertos en solitario en el Palacio de los Deportes los días 22 y 23 de marzo, cuyas entradas se agotaron en 10 minutos de iniciar la venta general.

“¡Oficialmente Hope on The Stage en México es sold out a solo 10 minutos de haber comenzado la vente general”, se anunció en la página oficial de BTS en México, en X.

Las fans que se registraron con la membresía oficial de BTS tuvieron acceso a la preventa ARMY, que registró una fila virtual de más de 60 mil personas, convirtiéndose en uno de los conciertos con más demanda en lo que va de este año.

Y tras la venta general del concierto de la gira “Hope on the Stage” se logró un completo sold out en el Palacio de los Deportes, las localidades se vendieron en su totalidad, cuyos precios iban desde mil 708 a 6 mil 710 pesos.

“Hope on the stage” contará con dos paquetes VIP, uno de ellos contará con una sesión de despedida con el idol tras finalizar el concierto, soundchek, regalo conmemorativo, gafete y entrada anticipada, el segundo tendrá casi todo, menos la sesión de adiós con J-Hope.