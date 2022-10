Se aleja Verónica Castro del Twitter, pide se disculpen con ella por mentiras y agresiones

También se dio a conocer que en los grupos se referían a sus partes íntimas como “El sapito”. “En estas conversaciones, algunas en el zoom, otras privadas, otras a través de un grupo llamado las fantasmas de Verónica. Ahí hablaban del sapito: Y ¿Cómo está tu sapito?, ¿Está bonito tu sapito? ¿Y por qué no me enseñan el sapito?, detalló Carbajal.

Quien también opinó sobre este tema fue el periodista Gustavo Adolfo Infante, a través de su programa De primera mano, quien informó que la Verónica Castro lo tiene bloqueado de todas sus redes sociales, y teléfono por haber dicho que ella había tenido conversaciones inapropiadas con menores de edad.

“El caso es sumamente delicado, esto aparece en un canal de YouTube de Jorge Carbajal, y Felipe Cruz, donde ellos aseguran haber ido a Miami y haber visto unos chats inadecuados menores de edad, no los hemos visto, no los han mostrado, pero yo supongo también que no se atreverían a decir algo sin tener una prueba de esa naturaleza, porque fácilmente la señora Castro podría demandarlos, y en el dado caso de que existan estos chats con menores de edad, yo le diría al señor Carbajal y Cruz, que no solo lo exhiban, sino también den vista a la fiscalía porque es un delito”, resaltó Gustavo Adolfo Infante.