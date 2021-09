$!Se alista Mazatlán para el Carnaval 2022; invitan a competir por sus reinados

Ahí se dieron a conocer las bases para elegir a la Reina del Carnaval, Reina de los Juegos Florales, Rey de la Alegría y las Reinas infantiles, tanto la Reinita como la de la Poesía.

El Carnaval Internacional de Mazatlán 2022, ya tiene fecha, se efectuará del 24 de febrero al 1 de marzo. Aunque todavía no dieron a conocer su eslogan carnavalero.

Este año la fiesta carnestolenda fue suspendida debido a la pandemia por el Covid-19 y la realización del próximo año también dependerá del semáforo de riesgo epidemiológico en el que se encuentre el puerto.

Cabe destacar que este año, la ciudadanía, a través de una consulta, rechazó la realización de la también conocida máxima fiesta del pueblo.

“Muy buenos días, gracias por estar aquí, la verdad es que me siento emocionado porque buscamos como ir preparando y haciendo los preparativos del Carnaval de Mazatlán 2022, en su edición 124, ustedes han estado muy al pendiente de todo el proceso que se ha seguido a lo largo de esta pandemia y buscamos como siempre estar preparados por si se puede o no hacer el Carnaval, en su momento es importante estar preparados y llevar a cabo todo el proceso; este proceso no se preparaba ni en dos meses, ni en tres meses, es de casi todo un año y los tiempos se van acercando y el sacar las convocatorias el día de hoy es con atención principal de todos aquellos que deseen participar en esta máxima fiesta que nos caracteriza como mazatlecos”, expresó Tostado Quevedo.

Por su parte, Libia Zulema Gavica, Reina del Carnaval 2020 exhortó a las chicas que deseen competir a que se animen, ya que consideró que es una experiencia inolvidable.

“Participar en el Carnaval es una experiencia única, mágica, es algo muy bonito, no se van a arrepentir, es una experiencia muy bonita, que marcará su vida para siempre”, dijo Libia Gavica, motivando a participar en la convocatoria.

“En este momento estoy con sentimientos encontrados, obviamente ya, como mazatleca extraño el Carnaval, extraño la fiesta, la tradición que es, pero ya con tanto tiempo siendo reina me da sentimiento entregar la corona, pero me emociona mucho que otra niña va a poder pasar lo que que pasé yo, que es algo mágico”, apuntó.

Sobre los premios culturales

Celebrando la cultura y las artes se dieron a conocer las convocatorias de Juegos Florales Premio Clemencia Isaura de Poesía 88 edición y Premio Antonio López Sáenz en su Edición 22.

Para el primero podrán participar todos los residentes de la República Mexicana, los concursantes deberán enviar composición en verso inédita con tema y forma libre hasta el 28 de enero de 2022. El monto a ganar es de 80 mil pesos.

Mientras que para el Premio Antonio López Sáenz deberán participar artistas de nacionalidad mexicana residentes en los diferentes estados del País, cada artista podrá enviar un máximo de 2 obras en formatos pintura, gráfica, fotografía, video, escultura, instalación y objeto.

Los premios serán para el primer lugar 70 mil pesos; segundo lugar 50 mil pesos y tercer lugar de 40 mil pesos.

A su vez, quedaron abiertas también las convocatorias a Baile Infantil y Concurso de Comparsas.

“El Premio Antonio López Sáenz, algo muy importante, es que antes se participaban sólo algunos estados, pero se abrirá a todos los estados, a todo el País, para que puedan participar en este premio más que es un artista mazatleco, que la ha dado mucho a nuestro puerto, de tal manera que debemos celebrar, es un premio muy importante que hay que resaltar”, comentó José Ángel Tostado Quevedo.