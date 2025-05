Se casa Demi Lovato con Jordan Lutes

“Es increíble encontrar a alguien con quien te ríes y con quien también puedes hacer música. Es simplemente especial”, Expresó Lovato.

La estrella de Camp Rock y éxitos como Cool for the Summer y Tell me you love me ha pasado por momentos difíciles a lo largo de su carrera artística, pero este nuevo capítulo marca un giro positivo en su vida.

Ahora, Demi comienza una nueva etapa, no solo como artista, sino como esposa, contando con el apoyo de alguien que, según ella, la hace sentirse amada y centrada.

Así, Demi Lovato no solo da un paso más en su vida personal, sino que también inspira a muchos con una historia de amor auténtica, creativa y profunda.