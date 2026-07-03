$!Se casan Taylor Swift y Travis Kelce

Taylor Swift y Travis Kelce contrajeron matrimonio oficialmente el viernes 3 de julio de 2026 en una ceremonia celebrada en el Madison Square Garden de Nueva York.
La confirmación se hizo pública mediante un letrero luminoso en el exterior del recinto que leía “Just&t Married” y un comunicado de su representante, Tree Paine.
El actor y comediante Adam Sandler, amigo cercano de la pareja, fue el encargado de declarar a los novios marido y mujer.
La pareja rompió con el protocolo tradicional, sin damas de honor ni padrinos tradicionales.
El hermano de la cantante, Austin Swift, fungió como “Man of Honor” y el hermano de Travis, Jason Kelce, fue el ”Best Man”.
La celebración de dos días requirió el cierre de varias calles aledañas por la policía de Nueva York. Los cerca de mil invitados tuvieron estrictamente prohibido usar teléfonos celulares y firmaron acuerdos de confidencialidad.
El evento reunió a la élite del deporte y el entretenimiento mundial. Entre las celebridades captadas ingresando al evento estuvieron Ed Sheeran, Camila Cabello, Ellie Goulding y Benson Boone. Steven Spielberg, Bradley Cooper, Gigi Hadid, Dakota Johnson, Ethan Hawke y Hugh Grant.
También parte de la plantilla de los Kansas City Chiefs, el comisionado de la liga Roger Goodell y exjugadores como Tom Brady.