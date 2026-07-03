$!Se casan Taylor Swift y Travis Kelce

Taylor Swift y Travis Kelce contrajeron matrimonio oficialmente el viernes 3 de julio de 2026 en una ceremonia celebrada en el Madison Square Garden de Nueva York.

La confirmación se hizo pública mediante un letrero luminoso en el exterior del recinto que leía “Just&t Married” y un comunicado de su representante, Tree Paine.

El actor y comediante Adam Sandler, amigo cercano de la pareja, fue el encargado de declarar a los novios marido y mujer.