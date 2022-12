$!Se convierte Kate del Castillo en ‘Santa Claus’ reparte juguetes en California

Kate del Castillo, Graciela Beltrán y Mitzy unieron fuerzas para darle un motivo de alegría a los niños de la comunidad de Lynwood, California, ya que junto a otras asociaciones repartieron algunos juguetes con motivo de la próxima Navidad. La actriz recalcó que su infancia no fue muy diferente a la de los niños que estaban recibiendo sus juguetes y señaló que apoyar a la infancia debería ser una de las metas de todas las personas, publicó telemundo.com

“Tampoco crean que fue tan diferente mi infancia, pero aunque haya sido muy diferente la de uno, siempre hay que darles a los niños”, expresó del Castillo al programa ‘Hoy Día’. La protagonista de La Reina del Sur señaló que durante las fiestas decembrinas viajará a la Ciudad de México para estar con sus padres.

Y aunque hoy en día la actriz disfruta de estas celebraciones, no siempre fue así y confesó que, en realidad, no guarda ninguno de los juguetes que recibió de niña, ya que no le gustaba festejar la Navidad.

Mitzy y Graciela Beltrán.

“Yo era bien ‘Grinch’ desde entonces, me chocaban las Navidades y me chocaban todas esas cosas, así es que no, no me acuerdo”, expresó la actriz. La cantante Graciela Beltrán señaló que ella vivió su infancia en la comunidad de Lynwood, por lo que tiene un significado especial ir a entregar juguetes a los niños más vulnerables de este lugar. “Qué bonito porque aparte yo me identifico mucho con esta comunidad, que también es parte de mi historia musical, yo hice unos pininos cuando recién empezaba a cantar de niña, yo viví acá de niña. Entonces haz de cuenta que regrese a casita”, dijo.