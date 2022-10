$!Se convierte Kim Kardashian en ‘Mystique’, personaje de la película ‘X-Men’

La ex esposa Kanye West le dio a sus millones de seguidores un vistazo al traje de látex ceñido y la pintura facial azul a juego a través de su historia de Instagram.

La ex novia de Pete Davidson utilizó el look para ir a una fiesta llena de celebridades, al llegar a la celebración de Halloween se le vio interactuar con el rapero Diddy quién estaba disfrazado del Joker, haciendo su interpretación del difunto Heath Ledger en la secuela de Batman The Dark Night.