$!Se convierte Paty Cantú en analista de futbol

Que las mujeres sean amantes de los deportes no es sorpresa alguna, tampoco, a estas alturas de la historia de la humanidad, que sea capaces de comentar y ser expertas en cualquier disciplina.

Pero en el caso de Paty Cantú, la sorpresa fue descubrir una nueva faceta de la artista tan profundamente involucrada y empapada del futbol mexicano que no se había visto hasta ahora, aunque a través de su cuenta de Twitter había dado ciertos indicios, publicó yahoo.com

La pasión de Cantú por el balompié no es un secreto, pero nadie se imaginaba que ella se lo tomaba tan en serio.

Los análisis de Cantú sorprendieron a muchos, no solo por lo acertado de sus apreciaciones, sino por el tono respetuoso con el que fueron emitidos. Para ella, no se trata solo de hacer críticas, sino de acompañarlas de propuesta. Y por eso las suyas no se hicieron esperar.