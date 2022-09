En la 74 entrega de los Premios Emmy 2022, la serie Succession se convirtió en la Mejor Serie Dramática, obteniendo solo dos preseas, mientras que The white lotus y Ted Lasso , se alzaron con cuatro estatuillas cada una, dejando abajo a El juego del Calamar, Abbot Elementary , ganando dos Emmy cada una de ellas.

Los primeros premios en entregarse fueron a Mejor Actor Principal en Miniserie, serie de antología o telefilm, el cual fue para el actor Michael Keaton por su papel en Dopesick, luego llegó el premio a Mejor actor de reparto en miniserie, el cual fue otorgado a Murray Barlett, por su papel en The white lotus.

En la 74 edición también se premió a lo mejor en programas de variedad con sketch, y el ganador en esta categoría fue el icónico Saturday Night Live, siguiendo con la terna de programas, quien sorprendió nuevamente fue John Oliver, quien por siete años consecutivos obtiene el premio a Mejor Programa de Variedades con Entrevistas por Last Week Tonight.

Continuando con la premiación para programas, el que también salió triunfador fue Lizz’os watch out for the big girls, llevándose la estatuilla como Mejor Programa de Competición.