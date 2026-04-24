Se corona Taylor Swift como la más escuchada de la historia en Spotify

Taylor Swift encabeza la lista de artistas, con Bad Bunny en segundo lugar, Drake en tercer puesto, seguido de The Weeknd y Ariana Grande.

Spotify presentó este jueves su primera clasificación histórica, la cual se divide en artistas, álbumes, canciones, podcasts y audiolibros más escuchados en la historia del servicio de streaming.

La cantante Taylor Swift se coronó como la artista más escuchada de todos los tiempos en Spotify, superando a Bad Bunny, Drake y varios colegas más en un nuevo listado que coincide con el vigésimo aniversario de la plataforma que fue dado a conocer este jueves.

Este último reconocimiento llega poco después de que el duodécimo álbum de estudio de la cantante de 36 años, The Life of a Showgirl, alcanzara el número uno en las listas de álbumes del Reino Unido e Irlanda. También fue nombrado el álbum más vendido a nivel mundial en 2025 por la Federación Internacional de la Industria Fonográfica.

Por su parte, Bad Bunny se alzó con el primer puesto en la lista de Spotify de los álbumes más escuchados de todos los tiempos con su disco Un Verano Sin Ti, de 2022, detalla vanguardia.com

La estrella puertorriqueña, cuyo nombre completo es Benito Antonio Martínez Ocasio, ha mantenido su impresionante trayectoria en los últimos años, con su álbum Debí Tirar Más Fotos contribuyendo a consolidar otro año de éxito para el “Conejo Malo”.

En la lista histórica de álbumes de Spotify también figuran Starboy, de The Weeknd, en el segundo puesto; ÷ (Deluxe), de Ed Sheeran, en el tercero; y SOUR, de Olivia Rodrigo, en el cuarto. Lover y Midnights, de Taylor Swift, también se encuentran entre los 20 primeros.

The Weeknd encabeza la lista de las canciones más reproducidas de todos los tiempos en Spotify con Blinding Lights. Shape of You, de Ed Sheeran, ocupa el segundo lugar, seguida de Sweater Weather, de The Neighbourhood; Starboy, también de The Weeknd y Daft Punk; y As It Was, de Harry Styles.