Y el encuentro más esperado fue el de ella con su padre, de acuerdo con People, Luis Miguel estuvo con ella, no la compañó al altar, pero tuvieron un momento emotivo previamente.

“Desde muy chiquita siempre me imaginé un vestido muy de princesa, es solo un momento en tu vida realmente tienes que hacer realidad ese sueño que tenías y este vestido es justo lo que soñé”, compartió a través de un video.

¿Ha ejercido Luis Miguel como padrino y, por tanto, la ha acompañado hasta el altar? La reportera ha asegurado que no. “No ha ido de su mano al altar, pero han tenido unas palabras y era importante para ellos”, explicó.

“Una boda son detalles y si no estás encima de cada cosa en verdad no sale como tú quieres, entonces este es un momento único, un sueño hecho realidad y lo que más me importa es que esté la gente que más quiero”.