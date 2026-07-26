Se declara culpable Chris Brown por agresión en un club de Londres

Con esta declaración, evitará ser juzgado por los cargos más graves que enfrentaba, entre ellos el de intento de causar lesiones corporales graves y posesión de un arma, al considerar la botella utilizada en el ataque como tal.

Vestido con un traje beige y corbata oscura, el intérprete de 37 años respondió “culpable” durante la audiencia.

Chris Brown se declaró culpable de un delito de “alteración violenta del orden público” ante el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, por una agresión ocurrida en un club nocturno de la capital británica en febrero de 2023.

La fiscal Claire Campbell informó que esos cargos, que Brown había rechazado en comparecencias anteriores, serán retirados formalmente en una fecha posterior, detalla quien.com

Durante la audiencia, la fiscal sostuvo que Brown agredió sin provocación al productor musical Abraham Diaw dentro del exclusivo club Tape, ubicado en Hanover Square, en Londres.

Según la acusación, el cantante golpeó a la víctima en la cabeza con una botella de vidrio en dos ocasiones antes de perseguirla y continuar la agresión con puñetazos y patadas, en un establecimiento lleno de personas.

Los hechos ocurrieron el 19 de febrero de 2023, cuando Brown se encontraba en el Reino Unido como parte de una gira de conciertos. Los hechos ocurrieron el 19 de febrero de 2023, cuando Brown se encontraba en el Reino Unido como parte de una gira de conciertos.

En la misma audiencia compareció Omololu Akinlolu, coach vocal de Chris Brown, quien también aceptó su responsabilidad por el delito de alteración violenta del orden público.

Ambos conocerán su sentencia el próximo 26 de octubre, fecha fijada por el Tribunal de la Corona de Southwark.

Chris Brown fue arrestado en mayo de 2026 en un hotel de lujo de Manchester, pocas horas después de llegar al Reino Unido en un avión privado.

Permaneció cerca de una semana en prisión antes de obtener la libertad bajo fianza tras depositar una garantía de 5 millones de libras esterlinas.

El juez Tony Baumgartner le permitió continuar con la gira internacional que inició en junio en Amsterdam mientras avanzaba el proceso judicial.

Este caso vuelve a colocar el nombre de Chris Brown bajo el escrutinio de la opinión pública debido a sus antecedentes por violencia.

En 2009 fue declarado culpable de agredir físicamente a Rihanna, entonces su pareja, en uno de los casos más mediáticos de la industria musical.

El proceso que actualmente enfrenta en Reino Unido representa un nuevo capítulo en el historial legal del cantante, cuya sentencia definitiva se conocerá a finales de octubre.