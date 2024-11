Se despide Adele de Las Vegas y anuncia retiro indefinido

La cantante británica Adele culminó este fin de semana su residencia de casi dos años en el Caesars Palace de Las Vegas con un emotivo concierto en el que anunció que se retira de los escenarios indefinidamente.

El anuncio marcó el final de una etapa brillante y el inicio de un descanso largamente deseado.

“Estoy muy triste de que esta residencia haya terminado, pero también muy contenta de que haya ocurrido”, expresó Adele ante su público, compuesto por fanáticos y seres queridos. Entre lágrimas, confesó: “No sé cuándo querré volver a actuar”, dijo, en el último concierto de su residencia Weekends with Adele.

La artista, de 36 años, ya había adelantado en septiembre que tomaría una pausa prolongada.

“He disfrutado de actuar durante casi tres años, pero siento que tengo el depósito vacío. Me he pasado los últimos siete años construyendo una nueva vida para mí, y ahora quiero vivirla”, explicó.

Comentó que, tras un periodo de intensa actividad y problemas de salud relacionados con su voz, decidió hacer esta pausa.

Adele dedicó palabras emotivas a su prometido, Rich Paul, y a su hijo, Angelo, de 11 años, con quien quiere mantener una vida más estable en Las Vegas.

“Lo hice pensando en él. No tener que hacer giras fue lo mejor que pude decidir, y no lo cambiaría por nada del mundo”, dijo.

Asimismo, agradeció a Rich Paul por su apoyo incondicional: “Tú me decías: ‘Venga, nena, levántate’, y yo te lo agradezco”. La declaración fue seguida de un beso apasionado y un guiño a su posible boda, ya que alzó la mano para mostrar su anillo de compromiso.

Entre risas, la intérprete de Hello confesó que no tiene planes concretos para el futuro: “Ahora no tengo ningún maldito plan”. Sin embargo, dejó entrever algunos deseos, como la posibilidad de pasar por el altar o incluso tener otro hijo, algo que ya había mencionado como una ilusión. Además, expresó interés en estudiar literatura, un objetivo que considera parte de su nueva etapa de vida.

El retiro de Adele marca el final de una etapa intensa, pero no es un adiós definitivo. Sus fans están acostumbrados a verla reinventarse, y este descanso podría ser la oportunidad perfecta para que la cantante explore nuevas facetas tanto en su vida personal como profesional.