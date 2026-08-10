Se despide Edén Muñoz de las botas para usar sandalias por un tiempo

El festival se realiza del 7 al 9 de agosto en Playas de Rosarito, Baja California, y el cantante sinaloense forma parte del cartel de la primera jornada, encabezada por Anuel AA. El programa oficial del Baja Beach Fest también incluye a artistas como Chencho Corleone, Omar Courtz, Dei V y Steve Aoki.

El cantante apareció sobre el escenario con un atuendo de estilo vaquero, pero cambió uno de los elementos que habitualmente forman parte de su imagen: dejó las botas a un lado y salió con sandalias. De acuerdo con el mensaje que compartió en redes sociales, la razón fue una uña enterrada.

Edén Muñoz sorprendió durante su presentación en el Baja Beach Fest 2026, aunque esta vez no fue únicamente por su música.

El propio Edén Muñoz explicó el motivo de su cambio de calzado a través de una publicación en redes sociales. Según el mensaje proporcionado para esta nota, el cantante escribió.

“No voy a usar botas por un buen tiempo por esta pinche uña enterrada, soporten haters”.

La frase explica por qué el intérprete de Chale decidió presentarse con sandalias pese a conservar el resto de su estética relacionada con la música regional mexicana, señala elimparcial.com

La publicación también dejó ver que, al menos por ahora, Muñoz optó por priorizar la comodidad de sus pies durante sus presentaciones. La declaración anterior corresponde al mensaje atribuido al cantante en redes sociales.

El cambio llamó especialmente la atención porque las botas forman parte de la imagen que el cantante suele mostrar durante sus conciertos.

En abril de 2025, por ejemplo, MVS Noticias describió a Muñoz sobre el escenario del Tecate Original con “botas y sombrero”, mientras interpretaba algunos de sus principales éxitos.

En esta ocasión, sin embargo, el calzado fue diferente. Muñoz mantuvo la chamarra y el estilo regional de su vestimenta, pero sustituyó las tradicionales botas por unas sandalias, un detalle que rápidamente fue identificado por sus seguidores.

De acuerdo con la explicación publicada por Muñoz, el cambio no respondió a una modificación permanente de su estilo, sino a una situación relacionada con su pie.

El cantante señaló que no utilizará botas durante un tiempo debido a una uña enterrada, por lo que las sandalias se convirtieron en una alternativa para sus presentaciones.

La decisión también tiene relación con uno de los momentos más conocidos de sus conciertos: el baile que realiza durante La Nena. El tema se ha convertido en una de las canciones que más movimiento genera entre sus seguidores y suele estar acompañado por la famosa patada que Muñoz realiza sobre el escenario.

La Nena ocupa un lugar importante dentro del repertorio actual de Edén Muñoz. La canción fue grabada junto a Cosme Tadeo y forma parte del álbum Como en los Viejos Tiempos, publicado por Muñoz en su etapa como solista. Sony Music México señala que el disco incluye La Nena entre sus canciones y presenta a Muñoz como cantautor, productor e intérprete del regional mexicano.

El movimiento se ha convertido en parte del espectáculo del sinaloense. El Sol de Hermosillo incluso publicó un artículo dedicado al origen de la famosa patada que realiza el intérprete cuando llega el momento de cantar La Nena.

La presencia de Edén Muñoz en el Baja Beach Fest 2026 representa además la inclusión del regional mexicano dentro de un cartel dominado por géneros urbanos y electrónicos.

El festival se lleva a cabo en Rosarito del 7 al 9 de agosto. En su cartel oficial, Muñoz aparece programado para el viernes 7 de agosto, junto a Anuel AA, Chencho Corleone, Omar Courtz, Dei V, Steve Aoki, 3BallMTY y Noriel, entre otros artistas.

Aunque las botas son uno de los elementos asociados con la imagen de Edén Muñoz, el cantante decidió cambiarlas temporalmente debido a la molestia que, según explicó, le provoca la uña enterrada.

El cambio de calzado no significó dejar de lado el estilo que caracteriza sus presentaciones. Durante su participación en el Baja Beach Fest, el cantante conservó su imagen regional, mientras que las sandalias sustituyeron a las botas.