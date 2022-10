Se despide Henry Cavill de ‘The Witcher’; será reemplazado por Liam Hemsworth

“Como fan de Witcher, estoy en la luna por la oportunidad de jugar Geralt of Rivia. Henry Cavill ha sido un Geralt increíble, y me siento honrado de que me esté dando las riendas y me permita tomar las espadas del Lobo Blanco para el próximo capítulo de su aventura”, escribió el ex esposo de Miley Cyrus.