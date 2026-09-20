$!Se despide Lily Collins de ‘Emily en París’, en el último día de rodaje

Lily Collins le dijo “au revoir” a Emily Cooper y cerró uno de los capítulos más importantes de su vida profesional. La actriz compartió este viernes un mensaje para despedirse de Emily in Paris después de siete años vinculada con la producción de Netflix y tras concluir el rodaje de la sexta y última temporada de la serie. “Estoy sin palabras. Es imposible encontrar las palabras para explicar lo que este viaje ha significado para mí”, escribió Collins en Instagram al recordar el camino que comenzó cuando la serie inició su producción en 2019, antes de su estreno en octubre de 2020. La actriz agradeció especialmente a Darren Star, creador de la serie, por imaginar a Emily, una estadounidense que llega a París para trabajar en una agencia de marketing y que termina enfrentando cambios profesionales, relaciones amorosas y una vida muy distinta a la que conocía en Chicago, detalla quien.com

“Durante tantos años, Emily fue parte de mi vida y, en cada temporada, siguió sorprendiéndome, inspirándome y desafiándome”, señaló. En su mensaje, Collins agradeció a Star por confiarle el personaje y por crear a esa estadounidense “eternamente optimista” que constantemente sale de su zona de confort mientras aprende a confiar en sí misma y en las personas que encuentra en su nueva vida. También dedicó palabras al equipo de producción, escritores, directores y compañeros de reparto, a quienes describió como una familia.