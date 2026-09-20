$!Se despide Lily Collins de ‘Emily en París’, en el último día de rodaje

Lily Collins le dijo “au revoir” a Emily Cooper y cerró uno de los capítulos más importantes de su vida profesional. La actriz compartió este viernes un mensaje para despedirse de Emily in Paris después de siete años vinculada con la producción de Netflix y tras concluir el rodaje de la sexta y última temporada de la serie.
“Estoy sin palabras. Es imposible encontrar las palabras para explicar lo que este viaje ha significado para mí”, escribió Collins en Instagram al recordar el camino que comenzó cuando la serie inició su producción en 2019, antes de su estreno en octubre de 2020.
La actriz agradeció especialmente a Darren Star, creador de la serie, por imaginar a Emily, una estadounidense que llega a París para trabajar en una agencia de marketing y que termina enfrentando cambios profesionales, relaciones amorosas y una vida muy distinta a la que conocía en Chicago, detalla quien.com
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“Durante tantos años, Emily fue parte de mi vida y, en cada temporada, siguió sorprendiéndome, inspirándome y desafiándome”, señaló.
En su mensaje, Collins agradeció a Star por confiarle el personaje y por crear a esa estadounidense “eternamente optimista” que constantemente sale de su zona de confort mientras aprende a confiar en sí misma y en las personas que encuentra en su nueva vida.
También dedicó palabras al equipo de producción, escritores, directores y compañeros de reparto, a quienes describió como una familia.
“Ustedes hicieron a Emily, Emily. Hicieron que este mundo se sintiera como casa”, escribió la actriz.
Collins también reconoció a los espectadores que acompañaron la serie durante sus seis temporadas: “Merci a todos los que nos apoyaron durante estos siete años y seis temporadas, manteniéndonos inspirados para soñar más grande durante nuestra aventura”.
El mensaje terminó con una frase que marca la despedida definitiva del personaje: “Esto me cambió para siempre. Au revoir, Emily Cooper”.
Netflix confirmó en mayo de 2026 que Emily in Paris terminaría con su sexta temporada. La producción comenzó en Grecia y posteriormente se trasladó a Mónaco antes de regresar a París, una expansión geográfica que forma parte de la última aventura de Emily.
La temporada final llegará a Netflix el 24 de diciembre de 2026. La plataforma adelantó que Emily seguirá viajando por Europa, aunque París permanecerá como el centro de la historia.