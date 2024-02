Desde su inicio The Fast & Furious en 2001 se convirtió en una de las sagas más emblemáticas del cine en las últimas décadas, con un gran número de películas y con millones de seguidores en todo el mundo.

Agregó también que su compromiso con la saga ha tenido un impacto único en su éxito y evolución como artista.

“Como diría mi hija pequeña, es profundo. Gracias por ser la columna vertebral de esta saga global que, gracias a ustedes, trasciende la pantalla. Este gran final no es sólo un final; es una celebración de la increíble familia que hemos construido juntos. Espero que se sientan orgullosos”, resaltó el actor.

Se supone que la número 11 será la última de la franquicia, aunque los spin-offs seguramente sigan ampliando su universo. Diesel afirmó que esta franquicia nació del pavimento, del cemento y el mundo es el que se ha convertido a estos inadaptados en campeones y les ha llevado a un lugar que supera, por mucho, a otras muchas franquicias.

Cómo ver la saga

-The Fast and the Furious (2001)

-2 Fast 2 Furious (2003)

-Fast & Furious 4: Aún más rápido (2009)

-Fast & Furious: Fast 5 (2011)