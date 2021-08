Se disculpa Franco Escamilla con alumnos del Conalep por chistes hacia ellos

“He conocido mucha gente egresada de un Conalep y siempre vienen a bromear conmigo. Siempre me amenazan jugando y me dicen ‘¡Eh! yo salí de un Conalep’ y siempre hago la misma broma y les digo ‘Ah, lo siento mucho’”, recordó Escamilla.

El comediante y standupero Franco Escamilla difundió un video donde, muy a su particular forma de ser, ofreció una disculpa a la comunidad estudiantil del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), por citar a la institución para realizar sus chistes.

“Esto habla de algo que a mí me encanta. De gente que sabe disfrutar de una broma, disfrutar de un chiste y sabe que hay cosas más importantes afuera que andarse enojando u ofendiendo por algo”, comentó.

Escamilla habló de la labor de los egresados de la institución y en específico de los estudiantes de enfermería, quienes prestan sus servicios en tiempos de pandemia.

“Decirles que cuando me contó bien como está la onda, sobre todo con la raza del área de enfermería, que su servicio va a ser ir a hospitales, áreas, lugares de la salud para ayudar a atender a las personas con covid-19. En estos tiempos se me hace que yo no tendría el valor, ni la ética, ni esa moralidad para decir ‘Sí, voy a ir a arriesgarme por otra gente’, eso los hace mucho mejores personas que yo”, detalló.

Finalmente, Escamilla dijo que utiliza el nombre del Conalep en sus chistes, ya que es una institución reconocida a nivel nacional por lo que es más fácil que lo identifiquen sus fanáticos que haciendo alusión a otra institución.

“La única razón por la que escogí al Conalep para hacer este tipo de bromas, es porque necesitaba una escuela que fuera conocida a nivel nacional. Necesitaba una escuela que todos en México pudieran entender el chiste”, expresó.