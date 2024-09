Los clientes y empleados del lugar no reconocieron a Martin de inmediato debido a su peculiar atuendo, pero la sorpresa fue mayúscula cuando comenzó a interpretar All My Love , un tema inédito que formará parte del próximo álbum de Coldplay, titulado Moon Music.

El vocalista de Coldplay, Chris Martin, sorprendió a los asistentes de un karaoke en Las Vegas al aparecer disfrazado para interpretar su nueva canción All My Love .

Coldplay es una banda británica de rock alternativo formada en 1996 en Londres. Compuesta por Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman y Will Champion, la banda ganó reconocimiento mundial con su álbum debut Parachutes en el año 2000, que incluía éxitos como Yellow.

Su música se caracteriza por melodías emotivas, letras introspectivas y un estilo que fusiona elementos de rock, pop y música electrónica. A lo largo de su carrera, Coldplay ha lanzado varios álbumes aclamados, como A Rush of Blood to the Head, X&Y y A Head Full of Dreams. consolidándose como una de las bandas más influyentes de su generación.

Además, son conocidos por sus espectáculos en vivo llenos de energía y por su compromiso con causas sociales y medioambientales.