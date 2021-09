$!Se inunda casa de Thalía por lluvias en Nueva York

En sus publicaciones, la intérprete de “Amor a la mexicana” se mostró realmente consternada por lo que estaba ocurriendo en su casa: “¡WTF, Dios mío, esto va a explotar!”, “Me da risa de la fuc... angustia”, "¡Qué está pasando en mi casa! No, no no, ¡esto va a explotar!”, fueron algunas de sus espontáneas expresiones, y es que algunos cables que se encontraban conectados a la luz también fueron afectados por el agua que logró colarse al interior de su domicilio.

Al final, y pese a las afectaciones que sufrió su casa, Thalía decidió tomar esta situación con más tranquilidad y relajarse. “Ya me vine un poco relajar, estoy está intenso, esta va a ser una noche intensa. Dios tiene el control, él sabe el para qué, flojita y cooperando, abrazar el problema y no pelearlo”, externó.

Más tarde, comentó que el agua seguía creciendo y mostró otras imágenes. “Es que yo mejor me río para no llorar cariños, no, no, no, no saben cuánto ha crecido esa fuente de la juventud. No hay nada que hacer, sigue cayendo un diluvio afuera”.