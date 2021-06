$!Se lanza Armando Reyes como solista

Decidido a hacerse de un nombre y un espacio dentro del Regional Mexicano, el sonorense Armando Reyes se lanza como solista, tras su paso por varias agrupaciones, lanzando el tema Castillos de Arena, con la meta de llevar su música a todos esos fans que hasta hoy lo siguen, esperando lo apoyen también en su nueva faceta como solista.

“Soy un cantautor y el primero de cinco hermanos, empecé con mi inquietud por cantar a la edad de seis años de edad,cantando en reuniones familiares y en ocasiones haciendo castings en eventos para niños, teniendo la inquietud de participar en un programa de televisión nacional llamado Código Fama, en el cual no pudimos ni mis padres ni yo ni siquiera salir de Obregón sonora lugar donde radico, y donde me he criado toda mi vida”, señaló Reyes.