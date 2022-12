Se lanza Justin Bieber contra H&M por vender mercancía con su imagen

Justin Bieber está furioso, y no es para menos, aunque es común encontrar merchandising de las estrellas del pop más famosas del momento, al cantante canadiense no le hizo ninguna gracia, al descubrir que la empresa sueca H&M había creado una colección cápsula basada en él sin consultarlo antes.

Por ello Justin recurrió a las redes sociales para dejar claro su enojo y pedir a sus fans que no compren ninguno de los artículos: “NO HE APROBADO NINGUNA DE LAS COLECCIONES DE MERCH QUE HAN PUESTO A LA VENTA EN H&M. Todo sin mi autorización y aprobación. EN SU LUGAR, YO NO LO COMPRARÍA”.

“El MERCH QUE H&M HA HECHO DE MÍ ES BASURA Y YO NO LO APROBÉ, NO LO COMPRES. Cuando todo el mundo se entere de que no aprobé nada de este merch...”, aseguró, añadiendo la expresión “smh”, que se traduce como “shaking my head” y que ilustra su incredulidad ante lo que está ocurriendo.

Tras el estallido público del artista, un representante de la tienda de ropa alegó que se siguieron los protocolos adecuados antes de sacar al mercado la línea, pero en las últimas horas se retiraron todas las piezas adornadas con letras de sus canciones y con su rostro, a excepción de una bolsa que cuesta 15 dólares y que lleva estampada su cara.