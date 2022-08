$!Se lanza Lourdes León, hija de Madonna, como cantante

Fue este miércoles 24 de agosto por la noche, que la primogénita de la cantante publicó en las plataformas digitales su primer sencillo: Lock and key , un tema que firma con su seudónimo Lolahol, informó quien.com

Madonna y Lady Gaga se llevan mucho mejor ahora que hace 10 años, cuando la Reina del Pop criticó de forma sutil, pero contundente, utilizando adjetivos como ‘reductiva’, que su joven compañera se inspirara demasiado en su éxito Express yourself para dar forma a su sencillo Born This Way.

Como era de esperarse Madonna no tardó en promocionar el sencillo de Lola, como se le conoce entre sus familiares y amigos más cercanos, en su propia cuenta de Instagram.

Sin entrar a valorar su estilo musical, la diva dejó claro su orgullo ante la nueva expresión creativa de su hija mayor, quien acudió a la prestigiosa academia La Guardia High, en la que se inspiró la famosa serie Fama, a fin de recibir una formación exhaustiva y de máxima calidad.

A pesar de haberse formado como bailarina desde los 3 años, Lola siempre ha estado muy interesada en el mundo de la moda, donde comenzó cuando apenas tenía 13 años y lanzó su firma de moda, Material Girl, junto a su mamá, ha sabido hacerse un hueco en la industria y ya ha colaborado con firmas de primera fila, como Miu Miu, Stella McCartney, Marc Jacobs o Jean-Paul Gaultier.