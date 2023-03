“Fuiste un referente en la Tv en el mundo, me tendiste la mano cuando era una niña, mis primeros pasos los di contigo, gracias por tanto... nunca te olvidaré! @chabelooficial #qepd #chabelo”, escribió Yuri en su cuenta de Instagram.

Tatiana recordó que fue una de las personas que creyó en ella cuando se inició en el mundo infantil.

“Me cuesta trabajo asimilarlo.... Tantas historias juntos y tanto que aprendí de él. Fue una de las primeras personas que creyó en mí cuando inicié en el ámbito infantil y siempre tuvo sus brazos abiertos, me aconsejó y me acompañó en muchos proyectos. Me siento afortunada de realmente haberlo conocido como amigo, además del gran profesional que siempre fue.Gracias Chabelo, al final si eres inmortal en el corazón de todos”.